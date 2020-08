Utanlandsk mann døydde etter isbjørnangrep på Svalbard

innenriks

Isbjørnen vart skoten og drepen. Mannen vart angripen ved campingplassen utanfor Longyearbyen, men det er ikkje kjent om han var ute av teltet sitt, eller om angrepet skjedde medan han var i teltet.

Mannen var ein utanlandsk statsborgar, og politiet har starta varslinga av pårørande, opplyser Sysselmannen på Svalbard fredag formiddag.

– Politiet hos Sysselmannen fekk melding klokka 3.50 om at ein person på campingplassen var angripen og skadd av ein isbjørn. Bjørnen vart skoten mot av folk på staden og gjekk mot flyplassen som ligg like i nærleiken, opplyser assisterande sysselmann Sølvi Elvedahl i ei pressemelding.

Død på staden

Ein politipatrulje rykte ut til staden og sikra området. Longyearbyen sjukehus vart varsla. Mannen som vart angripen av bjørnen, vart stadfesta omkommen av ein lege frå sjukehuset.

Seks andre personar som skal ha vore til stades då angrepet skjedde, vart frakta til sjukehuset der dei blir tekne hand om av helsepersonell. Ingen av dei skal ha komme fysisk til skade, men blir tekne hand om av eit psykososialt team.

– Vi kjenner førebels ikkje til om det er nokon relasjon mellom dei som er frakta til sjukehuset og den avdøde, seier kommunikasjonsrådgivar Terje Carlsen ved Sysselmannens kontor til NTB.

Mot parkeringsplassen

Etter å ha vorte skoten mot, gjekk bjørnen mot parkeringsplassen på flyplassen i Longyearbyen der han vart funnen død. Bjørnen skal no obduserast. Dei siste dagane har Sysselmannen åtvara befolkninga i Longyearbyen om to bjørnar som har vore i nærområdet, men det er ikkje klart om den som gjekk til angrep, er ein av dei.

– Vi har hatt nokre isbjørnar gåande rundt på den andre sida av fjorden dei siste dagane, men veit ikkje om det er ein av dei som har angripe, seier Carlsen.

Han seier at det generelt er tilrådd at folk på Svalbard har med våpen og skremmeskot utanfor tettbygde strøk.

Sidan 1971 har fem andre personar vorte drepne av isbjørn på Svalbard. Sist det skjedde var i 2011 då ein 17 år gammal britisk skuleelev mista livet då ein isbjørn angreip ein teltleir med fleire elevar. Tre andre vart skadde før bjørnen vart skoten.

I juli for to år sidan fekk ein tysk besetningsmedlem på eit cruiseskip moderate skadar då han vart angripen av ein isbjørn på Sjuøyane nordaust for Spitsbergen.