Trøndelag Ap: Ny innstilling fredag, leiarvalet går som planlagt

– Vi kjem til å endre noko på køyreplanen vi har sendt ut tidlegare, seier fylkessekretær Jan Thore Martinsen til NTB.

– Akkurat kva, har vi ikkje landa på enno. Men av naturlege årsaker tek vi ut eit par av innleiingane som var planlagde. Så prøver vi å køyre som planlagt elles. Det blir vedteke politiske saker, og det skal haldast val av nytt styre, seier han.

Fylkessekretæren stadfestar at leiarvalet ikkje blir utsett.

– Det vil gå som planlagt i morgon. Men sannsynlegvis med namneendringar, seier han.

Ny innstilling

Valkomiteen tek sikte på å leggje fram ei ny innstilling til ny fylkesleiing fredag ettermiddag, ifølgje leiaren av valkomiteen Arild Grande.

Fristen valkomiteen har fått, er møtestart klokka 10.30 laurdag.

«Valgkomiteen er innstilt på å lage et nytt forslag som presenteres en gang utpå ettermiddagen i dag», skriv han i ein SMS til NTB fredag.

«Jeg kan dessverre ikke snakke med dere før vi er i havn med en ny innstilling. Håper på forståelse for dette», legg han til.

Valkomiteen la sist måndag fram ei einstemmig innstilling der Trond Giske var innstilt som ny fylkesleiar. Men torsdag kveld informerte valkomiteen om at innstillinga ikkje lenger var gjeldande.

Dramatiske vendingar

Saka tok fleire dramatiske vendingar torsdag. Berre to dagar før Giske skulle veljast til ny fylkesleiar, vart eit nytt varsel mot han kjent.

Samtidig fortalde Sandra Skillingsås, som er innstilt som styremedlem i Trøndelag Ap, om ubehagelege opplevingar i fylkespartiet. Ho beskreiv ein kultur ved valkampkontoret prega av ein seksualisert sjargong som ho hevdar òg Trond Giske deltok i. Skillingsås fortalde òg om ein nachspielepisode der Giske skal ha komme med ubehagelege tilnærmingar.

– Eit nachspiel for seks år sidan er vanskeleg å gå inn i, men eg har aldri hatt som intensjon å gjere noko som skulle vere ubehageleg for Sandra, seier Giske til Adresseavisen, som fortalde Skillingsås' historie.

Samtidig seier Giske at det har vore for lite forståing for festkulturen i fylkespartiet.

– I 2017 beklaga eg djupt at eg ikkje hadde vore medviten nok i enkelte sosiale situasjonar, og den beklaginga gjeld framleis. Det har òg i Trøndelag vore for lite forståing for festkultur, som eg òg har vore ein del av, og vi har gjort mykje for å rydde opp i dette dei siste åra, seier han.

Trakk innstilling

Dei nye opplysningane kom etter at fleire kvinnelege tidlegare AUF-medarbeidarar i Trøndelag dei siste dagane har gått offentleg ut mot ukultur og dårleg behandling av unge kvinner i fylkeslaget. Torsdag bad dessutan 92 Ap-politikarar i eit innlegg i VG Trøndelag Ap om å vrake Giske. Talet på signaturar hadde fredag vakse til 239.

Torsdag kveld enda Trøndelag AUF opp med å trekkje si støtte til Giske som ny fylkesleiar.

Valkomiteen samla seg då til krisemøte, og seint torsdag kveld det vart klart at den einstemmige innstillinga som vart lagt fram måndag, ikkje lenger var gjeldande.

– Arbeidsutvalet (AU) i Trøndelag Arbeiderparti har hatt møte med leiar i valkomiteen som har informert om at innstillinga som vart lagt fram måndag ikkje lenger er gjeldande, heitte det i ei pressemelding frå fylkessekretær Marthinsen.

– AU har derfor bede valkomiteen jobbe vidare med å få fram ei innstilling til årsmøtet, la han til.

