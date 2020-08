Tidlegare skulebyråd i Bergen knallhardt ut mot gammal ukultur i Ap

innenriks

Oppgjeret frå Ap-veteranen i Bergen, som har vore medlem i Ap sidan 1996, kom i eit innlegg på Facebook seint torsdag kveld.

Hafstad Thorsen fortel at han med organisasjonsbakgrunnen sin frå idretten fekk bakoversveis då han vart kjend med tilstanden i politiske organisasjonar.

– Flatfyll og rusing, seksuell trakassering, mobbing og null tillit mellom tillitsvalde. Djup, djup ukultur, skriv han.

Hafstad Thorsen har hatt tillitsverv på nesten alle nivå i AUF og Arbeidarpartiet. Han har vore leiar i Bergen AUF, nestleiar i Hordaland AUF og fylkessekretær i AUF, han har hatt ei rekkje tillitsverv i Arbeidarpartiet og vore bystyremedlem i Bergen sidan 2003.

Han skriv vidare at han meiner AUF på eit tidspunkt var eit organisatorisk konkursbu blotta for gode førebilete i eigen organisasjon eller i moderpartiet.

– Det er vanskeleg å setje ord på kor ille det var. Eg ville aldri sendt barna og ungdommane mine på politiske møte verken i AUF eller Arbeidarpartiet, skriv han.

Han fortel at han i Arbeidarpartiet såg «en organisasjon tuftet på ukultur og voksne mennesker som ikke evnet å ta tak i problemene».

Han skriv vidare at han og fleire andre til slutt valde å ta grep ved å ta på seg tillitsverv på alle nivå og med det som utgangspunkt prøve å skape ein organisasjon med betre kultur og fokus på politikk.

– Dei som ikkje oppførte seg sørgde vi for å vengeklippe for politiske tillitsverv og makt. Og la meg seie det sånn: Det har aldri, nokosinne, vore aktuelt for nokon av dei med eit politisk comeback. Dei veit sjølv utmerkt godt kven dei er, skriv han.

(©NPK)