innenriks

Mannen vart funnen etter søk med politibåt like ved staden der han fall i vatnet, opplyser Innlandet politidistrikt.

Det var i 19.30-tida laurdag førre veke at politiet fekk melding om at mannen i 50-åra hadde falle over bord frå ein fritidsbåt i elva. Det har vore leita etter mannen både med dykkarar og langs land.

Den varmesøkjande dronen til brannvesenet har òg søkt etter mannen.

Politiet opplyser at pårørande er varsla og tekne vare på.