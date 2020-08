innenriks

Innkallinga kjem etter at Noreg førre veke utviste ein russisk diplomat etter arrestasjonen av ein nordmann som no er sikta for spionasje.

Russland protesterte på utvisinga og den russiske ambassaden i Oslo meinte Politiets tryggingsteneste (PST) hadde utvist diplomaten utan grunn.

– Bilen til den norske ambassadøren vart observert utanfor Utanriksdepartementet fredag morgon, skriv det russiske nyheitsbyrået RIA Novosti.

Norsk UD vil ikkje kommentere møtet, skriv VG.

(©NPK)