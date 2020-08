Mot lovande haust for fuglejakt i Noreg

innenriks

Ferske teljingar av ryper og skogfugl viser ein varierande bestand, men at den enkelte stader er historisk høg. Etter at Statskog i fjor måtte stengje heilt for jakt mange stader på grunn av for låge bestand, ser det i år langt lysare ut.

– Vi ser ei svært gledeleg utvikling, både av ryper og skogsfugl. Nokre stader ser vi særleg tettleikar av skogsfugl som er historisk høge, seier fagsjef Jo Inge Breisjøberget i Statskog.

Statskog utarbeider årleg analysar for berekraft i fugleforvaltninga der jakttrykk og anslaget av bestand blir vurdert. Dersom kyllingproduksjonen er for låg og jakttrykket for høgt, blir området stengt for jegerar.

Sjølv om den generelle bestanden no ser ut til å ha teke seg opp, er det forskjellar. Medan det i motsetning til i fjor ser lovande ut for å sleppe til jegerar i Sør-Noreg, er det meir ujamt i Nord-Noreg. For Helgeland er bestanden god, men mange stader i nord ser det ut til at den lange vinteren, med store snømengder, har påverka rypebestanden. Det vil òg ha konsekvensar for jakta. Nokre av Statskogs største jaktområde er nettopp i Troms og Nordland.

– Berekraftsanalysar for det enkelte området går no føre seg og vil vere klar i løpet av få dagar, opplyser Statskog.

(©NPK)