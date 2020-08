Marit Bjerkås innstilt som ny leiar for Trøndelag Ap – Giske gir seg

innenriks

Bjerkås er varaordførar i Rennebu og toppar samrøystes innstillinga som leiaren av valkomiteen Arild Grande la fram fredag kveld.

Amund Hellesø, ordførar i Nærøysund, og stortingspolitikar Eva Kristin Hansen blir innstilte som nestleiarar.

Grande seier leiartrioen representerer ulike delar av fylket.

– Det handlar om å smelte litt ulike partikulturar saman og få folk til å jobbe på same lag, seier han.

Den nye innstillinga vart lagt fram etter eit krisemøte, fordi Trond Giske som dei opphavleg hadde vorte samde om å innstille som leiar, mista støtta frå AUF. Bakgrunnen var nye historier om framferda til Giske ei tid tilbake.

Ikkje benkeforslag

Giske skriv på Facebook at han ikkje vil vere med på noko benkeforslag når valet skal skje på årsmøtet laurdag. Han seier han heller ikkje er aktuell som kandidat til Stortinget ved valet for neste år.

– Eg har derfor saman med familien min komme til at eg ikkje lenger kan stå i dette, heller ikkje i ein renominasjon til Stortinget. Belastninga blir for stor, skriv han.

Dermed ser det ut til at ein av dei mest markante politikarane i Arbeidarpartiet forlèt bana. Giske har hatt sterk støtte i delar av partiet, trass i at han i 2018 måtte gå av som nestleiar fordi han hadde brote retningslinjene til partiet mot seksuell trakassering. Mange har meint at det er på tide å gi han ein ny sjanse, medan andre meiner han ikkje kunne få nye tillitsverv.

Giske har beklaga at han ikkje har vore medviten nok i enkelte sosiale situasjonar.

Vil rydde opp

Bjerkås medgir at det er eit stort arbeid som ligg føre henne som leiar av Trøndelag Ap, og kjem òg med eit løfte:

– Eg skal ta seksuell trakassering på alvor og eg skal ta dei historiene vi har høyrt dei siste dagane på alvor. Eg vil rydde opp i den kulturen som har vore. Arbeidarpartiet skal vere ein stad der det er trygt å drive politikk, og der vi løftar dei store politiske sakene, skriv ho på Facebook-sida si.

Stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol var av fleire medium melde som ein favoritt til leiarvervet, etter at Giske var ute av biletet. Men i staden valde komiteen å løfte opp Bjerkås, som var foreslått som organisatorisk nestleiar i den opphavlege innstillinga.

Dramatisk vending

Valkomiteen måtte starte arbeidet med innstillinga på nytt fredag, etter at AUF torsdag trekte støtta si. Semja om Giske rakna etter at det kom fram nye historier om ukultur i partiet som Giske blir knytt til.

Sandra Skillingsås, som er innstilt som styremedlem i Trøndelag Ap, skildrar i eit intervju med Adresseavisen torsdag ein kultur ved valkampkontoret i 2013 prega av ein seksualisert sjargong som ho hevdar òg Giske deltok i. Skillingsås fortalde òg om ein nachspielepisode der Giske skal ha komme med ubehagelege tilnærmingar.

Skildringa av ukultur har òg komme frå tidlegare AUF-leiar i Trondheim Ellen Reitan.

Torsdag vart det òg kjent at partiet hadde fått eit nytt varsel om Giske om ei hending som skal ha skjedd tilbake i 2014. Over 200 Ap-politikarar stilte seg bak eit opprop same dag, der dei oppmoda fylkeslaget om ikkje å velje Giske som leiar.