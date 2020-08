Dronninga og Magne Furuholmen inspirerer kvarandre – opnar utstillingar saman

innenriks

– Eg blir veldig glad når eg ser dei glade fargane du brukar, seier dronning Sonja til a-ha-pianist og kunstnar Magne Furuholmen.

Torsdag kveld inviterte dei til førvisning på kvar si nye separatutstilling på Soli Brug Galleri i Østfold. Begge stiller ut både grafikk og keramikk på utstillingane, som opnar fredag.

Dei to har samarbeidd om kunst i fleire år. Mellom anna har dei jobba saman på ein keramikkverkstad i Danmark. Og dei har vore i USA og Sverige.

– Vi har vore rundt omkring saman, og det er kjempemorosamt og inspirerande for meg å få høyre på Magne, seier dronninga.

Og kjensla er gjensidig:

– Det er inspirerande for meg å tenkje at det går an å ha så mykje trykk når ein er kommen over 50-åra, seier Furuholmen til den spreke 83-åringen han står ved sida av. Sjølv er han 57, og byrjar altså å nærme seg 60-åra.

Optimisme

Dronninga og Furuholmen tidlegare hatt fellesutstillingar, men denne gongen er det snakk om to separatutstillingar som held ope samtidig. På idylliske Soli Brug i Greåker har dei fått to små trehus kvar til å stille ut i.

Då dei torsdag viste kvarandre rundt i utstillingane sine, beit dronninga seg merke i at bileta til Furuholmen har vorte meir lystige i tonen enn før.

– Mellom anna har han sleppt seg laus med fargar. Det har vi diskutert. Han har vore litt meir i den mørke sektoren før, seier dronninga.

– Sanninga er vel at eg var litt gjerrig på fargar då vi jobba saman, svarer Furuholmen.

Han seier at det var litt optimisme i lufta då han laga bileta.

– Dei nyaste arbeida er laga akkurat når ein trudde ein var ute av tunnelen med korona. Og så ser ein at det kanskje ikkje er så enkelt. Det var litt sånn håpefulle arbeid, forklarer Furuholmen.

Avlyste konsertar

Då pandemien førte samfunnet inn i lockdown, vart a-ha nøydde til å avlyse 60 konsertar på ein gigantisk verdsturné.

For Furuholmen vart det ei tid der han roa litt ned.

– Det er enkelte som reagerer på ein sånn situasjon ved å kaste seg inn i nye ting med ein veldig iver. For eigen del kjende eg at eg berre hadde behov for å absorbere, meir enn å produsere. Det har byrja å ta seg opp igjen no, men det er kanskje sunt å ha ein sånn pause i livet. Kor ein ikkje hyperaktivt produserer noko heile tida.

– Du produserer hyperaktivt heile tida. Det gjer jo ikkje eg. Eg gjer det jo i periodar, seier dronninga.

– Du ser relativt aktiv ut, spør du meg, svarer Furuholmen, og viser til den nye utstillinga til dronninga, der ho har med seg heile 96 verk.

Sjølv seier dronninga at ho ikkje har fått meir tid til kunsten under koronaen.

– Nei, eg har faktisk ikkje det. Eg har laga meg sjølv nokre andre prosjekt, og dei er ikkje akkurat i den sjangeren, seier ho, utan å røpe kva slags prosjekt det er snakk om …

