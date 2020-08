Tre av fem vurderer anke etter dom for å ha brukt luftkompressor på sovande kamerat

innenriks

Det var under ein fest i 2018 at dei fem gjekk for langt då dei skulle spøkje med ein kamerat som hadde sovna under ein fest og bukte ein luftkompressor på kameraten, ifølgje Stavanger Aftenblad.

Tidlegare denne veka vart to av mennene dømde til vilkårslaus fengsel i høvesvis seks og fire månader, og to andre til sju månaders vilkårsbunde fengsel, medan den femte vart frifunnen etter tiltalen om grov kroppskrenking, men dømt til å betale 10.000 kroner i bot fordi han filma kva som skjedde. Han vil ikkje anke dommen.

No vurderer tre av dei dømde å anke, medan ein har bestemt seg for å anke. Også påtalemakta vurderer om dei skal anke dommen, skriv avisa.

Alle dei involverte var medlemmer i same ungdomsorganisasjon, og dei dømde meiner at den fornærma sjølv hadde som vane å spøkje med venner som hadde sovna på fest, og at han derfor indirekte hadde samtykka.

