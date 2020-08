Tidlegare Snåsa-ordførar vurderer å stille som motkandidat til Giske

innenriks

Fleire skal ønske at ho stiller, og til kanalen seier ho at ho vurderer å seie ja.

Vidare seier Våg at ho reagerer på at valkomiteen «fullstendig overser» at mange har ønskt seg ei kvinne som ny fylkesleiar, at ho ønskjer å kjempe mot «mannskulturen generelt» og at ho aldri har vegra seg mot å ta leiarverv når ho har vorte spurd.

Valkomiteen enda med å einstemmig innstille Trond Giske som ny fylkesleiar. Giske gjekk av som Ap-nestleiar i januar 2018 etter varsel om seksuell trakassering og upassande åtferd.

