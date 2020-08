Tidlegare AUF-politikar: – Du er ferdig viss du seier frå

innenriks

– Alle foreldre bør tenkje seg om to gonger før dei sender dottera på årsmøte i Trøndelag Ap, sa Reitan på Politisk kvarter på NRK torsdag morgon.

I eit innlegg på nettstaden Trønderdebatt tok AUF-leiaren onsdag eit oppgjer med det ho omtaler som ein ukultur i Trondheim og Trøndelag Ap.

Til NRK peikar Reitan på ein kultur der unge damer og jenter må vernast mot menn med tillitsverv.

– Det er ein kultur der alt føregår på premissane til dei som misbruker si eiga makt og posisjon, og ein kultur der du er ferdig viss du seier frå, seier Reitan til kanalen og åtvarar Trøndelag Arbeiderparti mot å velje Trond Giske til fylkesleiar.

Også stortingsrepresentant Tuva Moflag peikar på at partiet mistar veljarar etter at valkomiteen i Trøndelag måndag innstilte Giske som ny fylkesleiar.

– Eg vil tru det er mange som kanskje har halde pusten litt og håpa at Trøndelag Ap skulle komme fram til ei anna innstilling enn dei har gjort. Eg håpar at Trøndelag Ap tek eit anna val når dei skal gjere det til helga, men eg vil òg peike på at Trond Giske som politisk leiar òg har eit ansvar for å setje partiet først, seier Moflag til kanalen.

