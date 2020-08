Semje i Spekter-forhandlingane

innenriks

Det generelle tillegget til medlemmene blir på 975 kroner per år etter at det vart semje mellom partane onsdag kveld. Vidare har arbeidstakarane fått gjennomslag for auka satsing på kompetansetiltak.

– Eg er glad for at vi fekk på plass ei semje om tydelegare satsing på kompetanse lokalt, seier Parats representant i forhandlingane, Bodil Røkke, til Parat24.

Dei endelege lønnstillegga i Spekter-verksemdene skal no avtalast i dei lokale forhandlingane ute i verksemdene.

Oppgjeret omfattar Parat, Delta, Finansforbundet, Negotia, STAFO og Yrkestrafikkforbundet (YTF). Parat-medlemmer i sjukehusapotek, Vitusapotek, helseføretak, Innovasjon Noreg, studentsamskipnadene og Kongsberg Aviation Maintenance Service er omfatta av forhandlingane.

(©NPK)