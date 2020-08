Samnanger kommune droppar søksmål mot eks-barnevernssjef

innenriks

Ein granskingsrapport avdekte grove feil i tre barnevernssaker i Samnanger gjennom fleire år på 2000-talet og kom med sterk kritikk mot mannen som sat som barnevernsleiar frå 2004 til 2014.

Kommunestyret vedtok i juni at advokat Elden – som først vurderte at kommunen kan gå til sak – skulle gjennomføre den vidare utgreiinga og leggje fram resultatet neste månad.

Ifølgje NRK har no Elden, etter å ha gått gjennom saka endå grundigare, vurdert at risikoen er for stor til at han vil tilrå søksmålet.

– Dette var ikkje heilt uventa, men eg er sjølvsagd skuffa. Viss vi hadde hatt kapital og ressursar til å gå vidare, er det ikkje noko som ville ha stansa oss. Men når situasjonen er som han er, trur eg det er lurt å runde av no, seier ordførar Knut Harald Frøland (Bygdalista) til NRK.

Viss kommunen hadde gått vidare med eit søksmål, ville det vere første gong at ein kommune går til sak mot ein tidlegare tilsett for at vedkommande har gjort grove feil i tenesta. Kommunen ville krevje erstatning for utgifter dei har hatt i forsøka på å rette opp uretten.

(©NPK)