Rapport: Norsk økonomi er berre 2,4 prosent sirkulær

Rapporten som viser at norsk økonomi berre er 2,4 prosent sirkulær, går under namnet Circularity Gap Report Norway. Den er gjennomført på initiativ frå Skift, Virke og Circular Norway, og er støtta av mellom anna Naturvernforbundet, Forbrukarrådet, Avfall Noreg og Schibsted.

Rapporten er den første som undersøkjer kor stor del av Noregs forbruk av råstoff som verda kan gå tom for, som blir ført tilbake til krinsløpet. Analysen viser at 97,6 prosent av materiala som blir her til lands brukte, ikkje blir førte tilbake.

På verdsbasis er sirkulariteten målt til 8,6 prosent, ifølgje rapporten, som vart lagt fram torsdag morgon. Og medan Noreg ligg heilt nede på 2,4 prosent, er Nederland på 24,5 prosent.

Analysen kan seiast å komme på eit aktuelt tidspunkt – sidan både resirkulering, gjenvinning og kjeldesortering er i vinden om dagen. Både Folkeopplysninga og Debatten på NRK har seinast denne veka har teke opp temaa.

– Må knuse vårt eige sjølvbilete

Ei omlegging frå lineær til sirkulær økonomi inneber at ein skal gå vekk frå bruk og kast – og over til gjenbruk og ombruk.

– 2,4 prosent sirkularitet er jumboplass, og det kan vi ikkje leve med. Vi må knuse vårt eige sjølvbilete og ikkje tru at vi er i mål fordi vi har vasskraft og er verdsmeistrar i panting. For å få til omlegginga til sirkulærøkonomi må vi sjå på heile økonomien, og her er handels- og tenestenæringa er avgjerande, seier administrerande direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke i ei pressemelding.

Regjeringa har i Granavollerklæringa òg sett som mål at Noreg skal vere «et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi som utnytter ressursene bedre», og at det skal utarbeidast ein nasjonal strategi for sirkulær økonomi.

Høgast forbruk per innbyggjar

Ifølgje rapporten har Noreg eitt av dei høgaste forbruka per innbyggjar i verda, med 44,3 tonn per person.

Regjeringa har ikkje sett eit klart mål for kor sirkulært Noreg skal vere, men ifølgje rapporten kan Noreg nå ein sirkulærdel på 45,8 prosent gjennom tilrettelegging og omstilling av næringslivet.

Analysen undersøkjer ulike scenario innan ulike næringar som kan bidra til ein meir berekraftig sirkulærøkonomi. Dette inneber mellom anna ein tydeleg reparasjons-, gjenbruks- og resirkuleringsøkonomi, sirkulære matsystem, ein sirkulær byggjebransje og sirkulære matsystem.

– Resultata i denne rapporten viser at økonomien vår er bygd rundt lineære prinsipp, og at vi har eit stort potensial for forbetring, seier administrerande direktør Bjørn K. Haugland i Skift, medlemsorganisasjonen for klimaleiarane i næringslivet.

