Ordføraren i Seljord ber regjeringa dekkje inntektstap

innenriks

Dyrsku'n, som årleg trekkjar rundt 90.000 besøkjande til kommunen, er avlyst på grunn av koronapandemien.

Ifølgje ordførar Beate Mari Dahl Eide (Sp) er det fleire bedrifter i kommunen som har mellom 30 og 40 prosent av omsetninga si knytt til den velkjende handels- og landbruksmessa.

– Desse inntektene dannar grunnlaget for at fleire har ein jobb å gå til resten av året. Regjeringa må no få på plass ei ordning for verksemdene i Seljord som taper store summar i år, seier Dahl Eide.

Ho legg til at det er «relativt merkeleg» av regjeringa å avvikle kompensasjonsordninga for næringslivet ti dagar før Dyrsku'n skulle ha starta.

– Det er rett og slett urettferdig, meiner ho.

