Ny elektrisk miljøbåt skal plukke søppel i Oslo Havn

Båten er spesialdesigna for effektiv oppsamling av flytande søppel og skal plukke søppel i Indre Oslofjord. Den utsleppsfrie arbeidsbåten er den første av sitt slag og er bygd av Grovfjord Mekaniske Verksted.

Pelikan II skal erstatte Pelikan, som dei siste 30 åra har fjerna 1.500 tonn søppel og drivgods frå Oslo Havn.

Miljøagent og gudmor Tora Elgsaas meiner det er inspirerande at det blir satsa på miljøvennleg teknologi.

– Mange unge fryktar at det om nokre år er meir plast enn fisk i sjøen. Dagens vaksne har eit ansvar for å overlevere friske, sunne fjordar til dei neste generasjonane, seier ho i ei pressemelding.

554 kW batteri sørgjer for at båten er i full arbeidsmodus i åtte til tolv timar. Batteria blir lada på to timar. Hydraulisk opptakskorg framme, med ein kapasitet på 350 kilo, plukkar effektivt søppel frå sjøen.

Båten har kosta 23 millionar kroner.

