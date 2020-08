Norsk økonomi er berre 2,4 prosent sirkulær, ifølgje ny rapport

innenriks

Rapporten som viser at norsk økonomi berre er 2,4 prosent sirkulær, går under namnet Circularity Gap Report Norway. Den er gjennomført på initiativ frå Skift, Virke og Circular Norway, og er støtta av mellom anna Naturvernforbundet, Forbrukarrådet, Avfall Noreg og Schibsted.

Analysen gir eit bilete av korleis både fornybare og ikkje-fornybare ressursar blir forbrukt i Noreg. Den globale sirkulariteten er målt til 8,6 prosent, ifølgje rapporten.

– For å få til omlegginga til sirkulærøkonomi må vi sjå på heile økonomien, og her er handels- og tenestenæringa avgjerande, seier administrerande direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke.

Ifølgje rapporten har Noreg eitt av dei høgaste forbruka per innbyggjar i verda, med 44,3 tonn per person. Analysen undersøkjer ulike scenario innan ulike næringar som kan bidra til ein meir berekraftig sirkulærøkonomi. Dette inneber mellom anna ein tydeleg reparasjons-, gjenbruks- og resirkuleringsøkonomi, sirkulære matsystem, ein sirkulær byggjebransje og sirkulære matsystem.

– Resultata i denne rapporten viser at økonomien vår er bygd rundt lineære prinsipp, og at vi har eit stort potensial for forbetring, seier administrerande direktør Bjørn K. Haugland i Skift, medlemsorganisasjonen for klimaleiarane i næringslivet.

