Norgesgruppen pålagt gebyr på 20 millionar kroner

innenriks

Norgesgruppen kjøpte i januar 2018 butikklokale i Sædalssvingene i Bergen, der Coop i dag driv daglegvarebutikk. Slikt kjøp skal meldast inn til Konkurransetilsynet innan tre dagar, men tilsynet fekk først beskjed i april same år.

– Tilsynet ser alvorleg på at opplysningsplikta ikkje er overhalden. Plikta til å gi opplysningar om oppkjøp er ein viktig del av Konkurransetilsynets overvaking av daglegvaremarknaden. Det gjer oss merksame på oppkjøp og gjer at vi då kan ha moglegheit til å gripe inn viss det er konkurranseskadeleg, seier fungerande avdelingsleiar Beate Berrefjord ved avdeling for mat, handel og helse i ei pressemelding gitt att av Nationen.

Kommunikasjonsdirektør Stein Rømmerud i Norgesgruppen skriv i ein SMS til E24 at konsernet er usamd i vedtaket og meiner dei ikkje har brote opplysningsplikta.

Rømmerud seier vidare at konsernet vil lese vedtaket nøye, og at dei vil vurdere å ta saka til Konkurranseklagenemnda.

I samband med oppkjøpet av lokala skreiv Coop til tilsynet at kjeda frykta at kjøpet var ledd i ein plan for å presse Coop ut av leigeavtalen og deretter ta over butikklokala.

Norgesgruppen eig Kiwi, Meny, Spar og Joker, kioskane Mix og Deli de Luca, og dessutan kafékjeda Kaffebrenneriet. Ifølgje E24 har konsernet ein marknadsdel på godt over 40 prosent.

(©NPK)