NVE gir Elkjøp og Power ein halv million kroner kvar i gebyr

– Brota er knytte til manglande og feilplassert energimerking i fleire butikkar over ein lengre tidsperiode. Det er første gong NVE gir gebyr for brot på energimerkeforskrifta, seier Anne Vera Skrivarhaug, direktør for energiavdelinga i NVE, i ei pressemelding.

Ført tilsyn frå 2016 til 2019

NVE har ført tilsyn med Elkjøp Noreg AS 17 gonger frå 2016 til 2019. Her har dei funne at 36 prosent av totalt 1.696 kontrollerte produkt hadde brot på energimerkeforskrifta. I same periode er det ført tilsyn 19 gonger med Power Noreg AS. Her er det funnet at 35 prosent av i alt 1.662 produkt hadde avvik.

Formålet med energimerking er å fremje produkt som er energieffektive og lite ressurskrevjande og på den måten bidra til å redusere energibruken i Noreg.

– Halvparten av EUs mål om 20 prosent energieffektivisering i 2020 skal nåast ved hjelp av regelverket om økodesign og energimerking. Dette er kraftfulle regelverk som vil ha stor effekt, også i Noreg, seier Skrivarhaug.

– Opptekne av gode rutinar

Kommunikasjonssjef Madeleine Schøyen Bergly i Elkjøp Noreg seier selskapet er svært opptekne av å ha gode rutinar for energimerking, men at dei må bli endå betre.

– Vi bruker òg store ressursar på opplæring slik at vi gjer dette riktig. Vi har hatt god dialog med NVE det siste året, så denne bota kom derfor overraskande på oss. Vi må no få tid til å undersøkje NVEs resultat i detalj for å sjå korleis vi skal arbeide vidare med dette, skriv Bergly i ein e-post til NTB.

Marknadssjef Elizabeth Gill i Power Noreg seier dei vil ha ein gjennomgang av rutinane, i tillegg til å gå grundig gjennom vedtaket og grunnlaget for gebyret.

– Vi vil òg vurdere om dette vedtaket skal klagast på, skriv Gill i ein e-post til NTB.

– Power har som mål å selje energieffektive produkt av høg kvalitet. I dei fysiske butikkane våre blir det bytt ofte utstillingsmodellar, og her kan det sjølvsagt skje feil, då det er menneske involverte for å merke og prise alle produkt, legg ho til.

