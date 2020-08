MDG ber Støre droppe Senterpartiet

innenriks

Til Klassekampen seier Bastholm at eit samarbeid mellom Arbeidarpartiet og Senterpartiet ikkje vil føre til noka satsing på miljøpolitikken. Ho viser til Sps motstand mot miljøavgifter og seier ho fryktar det blir status quo for miljøpolitikken med ei Ap/ Sp-regjering etter valet.

– Viss vi gjer eit veldig godt val, vil det vere tragisk om Ap vel ein Ap/Sp-konstellasjon framfor ein SV/MDG/Ap-konstellasjon. Det er fordi vi no står i ein generasjonskonflikt der dei unge ønskjer seg ei regjering som tek klimaet på alvor. Det får dei ikkje med ei Ap/Sp-regjering, seier Bastholm til avisa.

Medan MDG ved førre val ikkje på førehand ville avklare kva parti det var mest aktuelt for dei å samarbeide med, vurderer dei no å endre strategi før valet i 2021. No seier partiet at dei først vil forhandle med Ap dersom dei kjem i posisjon til det.

Både Ap-leiar Jonas Gahr Støre og Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum har fleire gonger sagt at det er eit samarbeid mellom dei respektive partia deira som er å føretrekkje etter valet neste år.

Senterpartiet har dei siste månadene gjort det svært godt på meiningsmålingane landet over og ligg no på ei oppslutning på rundt 14 prosent. MDGs oppslutning i same periode har lege i overkant av 5 prosent. SVs oppslutning er på omtrent 7,2 prosent, ifølgje eit gjennomsnitt av målingane registrert av nettstaden Poll of polls.

