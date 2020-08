Giskes støttespelarar svarar på kritikken: – Han representerer grasrota

innenriks

– Han er ein storleik i norsk politikk og har vore det i 25 år, seier Løkken til NTB.

Han er éin av dei som har vore støttande til innstillinga av Trond Giske som ny fylkesleiar i Trøndelag Arbeidarparti. No forklarar han kvifor:

– Eg synest Trond er ein dyktig mann. Han representerer grasrota i partiet. Han er lyttande til dei utfordringane som finst, både i by og land. Og så er han ein god organisasjonsbyggjar og ein særs dyktig politikar, seier Løkken.

Steinkjer-politikaren legg ikkje skjul på at det er usemje om Giske.

– Men har ein gjort nokre feil, så tek ein konsekvensen av det. Så skal ein få lov til å komme tilbake når ein har gjort opp for seg. Så er det sjølvsagt ulike meiningar om når tida er inne for det, seier han.

Per Kristian Skjærvik frå Indre Fosen Arbeidarparti seier til NRK at Giske no har sona straffa si.

– Dei som eg representerer i denne saka, seier at Trond er den flinkaste politikaren vi har. Det er han som lyttar til oss i distriktet, seier Skjærvik.

