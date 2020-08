Framleis opphaldsforbod ved vindkraftanlegg på Frøya

innenriks

Opphaldsforbodet vart innført 19. august 2019, i samband med vindkraftutbygginga på Frøya, og har jamleg vorte fornya sidan då.

I ei pressemelding frå Trøndelag politidistrikt torsdag heiter det at politiet har gjort ei fornya vurdering og konkludert med at det er grunnlag for framleis opphaldsforbod.

– Grunngivinga for at det blir vedteke opphaldsforbod, er som tidlegare, at det i lengre tid, ved gjentekne høve, har vore utøvd ferdsel/aktivitet som har hindra Trønderenergi i å utføre/få utført arbeid i samband med oppføring av vindturbinar på staden, heiter det i meldinga.

Politiet gjer òg merksam på at det er vorte utført fleire straffbare handlingar på staden, og dessutan at ferdsel i området utgjer ein tryggingsrisiko.,

Det eksisterande opphaldsforbodet gjeld til og med 31. august 2020 ved midnatt, og blir denne gongen forlengd til og med 31. oktober 2020.

Det er Trønderenergi som har fått konsesjon til å byggje vindmølleparken på Frøya. Anleggsarbeidet startar i april i fjor, og anlegget skal etter planen vere ferdig i år. Utbygginga har skapt sterkt strid i lokalsamfunnet.

