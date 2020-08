Ekssoldat dømt til 21 års forvaring for dobbeltdrap i Bosnia

innenriks

Mannen er dømd for drapet på to personar på ein kafé i landsbyen Trnopolje i Republika Srpska i Bosnia-Hercegovina 28. juli 2014, skriv Søraust politidistrikt i ei pressemelding.

Det var VG som omtalte saka først.

Reiste frå Bosnia til Noreg

Saka vart først etterforska av bosnisk politi. Deretter vart den ført i lagmannsretten i Bosnia-Hercegovina, der han no domfelte mannen vart frikjend. Frirettsavgjerda vart oppheva av Høgsterett i Republika Srpska i Bosnia-Hercegovina.

Den domfelte reiste tilbake til Noreg før saka på nytt kunne behandlast i Bosnia-Hercegovina. Fordi mannen var norsk statsborgar og ikkje kunne utleverast frå Noreg, vart saka overteken av norske styresmakter i mai 2018.

Etter dette har norsk politi gjennomført ei omfattande etterforsking i Noreg og i Bosnia-Hercegovina. Etterforskinga danna grunnlag for tiltaleavgjerda og domfelling i Drammen tingrett, skriv politiet i pressemeldinga.

Fornøgd statsadvokat

Mannen er i Drammen tingrett no dømd til 21 års forvaring for dei to drapa.

– Vi er fornøgd med at retten deler oppfatninga til påtalemakta i saka. Saka viser at Noreg ikkje blir ei frihamn viss ein har gjort alvorleg kriminalitet i utlandet, seier statsadvokat Marit Formo ved Det nasjonale statsadvokatembetet.

Etterforskinga er utført i samarbeid mellom Søraust politidistrikt og Kripos. Etterforsking har skjedd både i Noreg og utlandet. Saka har kravd utstrekt internasjonalt samarbeid, og norsk politi har mellom anna hatt bistand av Eurojust.

– Norsk politi har gjennomført ei særs grundig etterforsking i denne saka, seier Formo.

Anker

Advokat Håvard Flatland, som er ein av forsvararane til mannen, seier til VG at han meiner domfellinga er uriktig.

– Dommen blir anka, og vi har tillit til at saka vil få meir grundig og objektiv behandling i lagmannsretten. Det einaste riktige resultatet i denne saka er frifinning, seier Flatland.