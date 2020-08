Den kinesiske utanriksministeren møtt av demonstrantar under møtet med Erna Solberg

innenriks

Wang Yi er torsdag på besøk i Noreg for å ha samtalar med statsminister Solberg (H) og utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) som ein del av ei rundreise til fleire europeiske land.

I samband med møtet arrangerer Amnesty og fleire andre organisasjonar ei markering for menneskerettar i Kina. Landet blir skulda for ei lang rekkje brot på menneskerettane, mellom anna i samband med at dei skal halde meir enn ein million uigurar i fengselsliknande interneringsleirar.

Ifølgje operasjonsleiar Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt har i overkant av 100 demonstrantar samla seg utanfor statsministerbustaden under markeringa.

– Det går roleg for seg. Dei står på anvist plass og følgjer instruksane til politiet, seier Pedersen.

Venstre-leiar Trine Skei Grande og SVs stortingsrepresentant Petter Eide er blant dei som held ein appell under markeringa.

– Eg har snakka med utanriksministeren og forsikra meg om at dei regionale utfordringane og menneskerettane står på lista over tema ho vil ta opp i møtet, seier Trine Skei Grande til VG.

