Arbeidarpartiets partisekretær rosar varslarar

Torsdag fortalde Skillingsås om dei personlege opplevingane sine med Trond Giske og Trøndelag Ap. Etterpå trekte Trøndelag AUF støtta si til Giske som leiarkandidat i fylkesvalet. Like etter vart det kjent at valkomiteen i Trøndelag Ap hadde kalla inn til krisemøte.

– Eg vil rose Sandra som tek eit oppgjer med ein ukultur som er heilt uakseptabel i Arbeidarpartiet. Det arbeidet som er gjort dei siste par åra med vedtekter og retningslinjer i organisasjonen, har vore viktig, men den kontinuerlege jobben med partikultur er like viktig framover. Vi skal jobbe for likestilling og mot diskriminering, i eige parti som i samfunnet elles, skriv partisekretær Stenseng via den politiske rådgivaren sin i ei tekstmelding til Aftenposten.

Tidlegare på dagen rosa ho Ellen Reiten og andre som også har skildra ein utbreidd ukultur i Trøndelag Ap.

Stenseng har tidlegare uttalt at AP-leiinga ikkje bør meine noko om at Trond Giske kan bli fylkesleiar i Trøndelag. Ho grunngav det med at leiarvalet i fylkeslaget er ein demokratisk prosess i Trøndelag Arbeidarparti.

Partisekretæren har heller ikkje lagt skjul på at ho helst hadde sett at partifellar ikkje hadde komme med eit opprop mot Trond Giske. Så langt har over 200 Ap-politikarar signert oppropet.

Måndag vart Giske innstilt som ny leiar i Trøndelag Ap. Han gjekk av som nestleiar i Arbeidarpartiet i januar 2018 etter varsel om seksuell trakassering og upassande åtferd.

