Ap-leiinga ville unngått opprop mot Giske

I eit opprop signert av over 100 Ap-politikarar blir fylkeslaget oppmoda i Trøndelag til å velje ein annan leiar enn Trond Giske.

– Eg skjønar at dette skapar mykje debatt og engasjement. Alle kan ytre seg i partiet vårt og det skal vere takhøgd for det. Eg hadde helst sett at vi unngjekk opprop, skriv Stenseng i ei melding NTB har fått.

Oppropet kjem dagen etter at tidlegare AUF-leiar i Trondheim, Ellen Reitan, skildra ein utbreidd ukultur i Trøndelag Ap i eit innlegg på Trønderdebatt.

– Det er sterkt å høyre Ellen Reitan og andre skildre opplevingane sine i partiet. Det er bra at Ellen og andre seier frå, og dei skal vite at vi tek det på største alvor. Arbeidarpartiet er eit tryggare parti i dag. Jobben er ikkje over, men alle skal vite at vi jobbar utrøytteleg for likestilling og mot diskriminering i Arbeidarpartiet, skriv Stenseng.

Arbeidarpartiets leiar Jonas Gahr Støre viser til fråsegna frå Stenseng.

– Det er uttrykk for eit sterkt engasjement for ei sak, som handlar om respekten til kvinner og menn for å kunne delta i politikk og organisasjonsliv utan krenkingar og trakasseringar, seier han til TV 2.

