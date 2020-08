92 Ap-politikarar i opprop: Ber Trøndelag Ap om å vrake Trond Giske

innenriks

«Ja, Trøndelag velger selv sine ledere, men når dette valget smerter og skader oss alle, synes vi det er riktig å gi beskjed: Dette føles feil for oss! Metoo var et veiskille. Vi vil ikke lenger akseptere denne typen atferd fra våre ledere. Det må være grenser for hva vi kan akseptere i et parti», skriv politikarane i innlegget.

Dei meiner at leiarvalet i Trøndelag Ap påverkar heile partiet, og at valet handlar om det samla truverdet til partiet når det gjeld likestilling og kvinnepolitikk.

«Det handler om hvorvidt varslerne skal stå alene, eller om de kjenner at de har partiet i ryggen», skriv dei vidare i oppropet.

Initiativtakar til oppropet, som er publisert i VG, er Morten Ellingsen i Nordre Follo Ap.

Moflag: Naturleg å støtte oppropet

Blant dei som har signert oppropet, er stortingspolitikarar som Tuva Moflag, Nina Sandberg, Svein Roaldsen og Siri Staalesen. Tuva Moflag, som er stortingsrepresentant frå Akershus, seier til NTB at det er medlemmer, partileiarar og ordførarar i Follo som har starta oppropet, som handlar om at leiarvalet betyr noko òg utanfor Trøndelag.

– Det er heilt naturleg for meg som stortingsrepresentant å støtte dette oppropet, seier ho.

– Vi må seie frå. Vi står bak varslarane. Vi må seie frå om at dette får konsekvensar for partiet andre stader i landet, seier ho vidare.

Ho understrekar at valet av fylkesleiar er Trøndelags val, men at også andre må kunne fortelje om kva for nokre lokale konsekvensar valet kan få rundt i landet.

– Det er òg eit verdimessig standpunkt. Eg vil at metoo skal vere eit vegskilje og vise eg står bak varslarane. Dei som står fram og fortel om ein vanskeleg kultur, skal vite at dei ikkje står åleine, seier ho.

Giske vil ikkje kommentere

Ein einstemmig valkomité i Trøndelag Arbeiderparti har innstilt Trond Giske som ny leiar av fylkespartiet på årsmøtet til helga.

Partileiinga i Arbeidarpartiet har ikkje vilja meine noko om den kommande valet i Trøndelag. Onsdag sa partisekretær Kjersti Stenseng til TV 2 at dette ikkje er noko partileiinga bør meine noko om. Heller ikkje partileiar Jonas Gahr Støre har vilja kommentere innstillinga.

Dersom Giske blir valt som fylkesleiar, vil det i så fall bli comebacket hans i partileiinga etter han gjekk av som Ap-nestleiar for over to og eit halvt år sidan. Giske gjekk i januar 2018 av som nestleiar i Arbeidarpartiet etter varsel om seksuell trakassering og upassande åtferd.

Trond Giske opplyser i ein SMS til NTB at han ikkje har nokon kommentar til saka.