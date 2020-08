1,6 millionar bør vaksinere seg mot influensa, ifølgje helsestyresmaktene

innenriks

– Vaksinasjon er viktig for å unngå alvorleg influensasjukdom og for å redusere risikoen for dobbeltinfeksjon med influensa og covid-19, seier seniorforskar Olav Hungnes ved Folkehelseinstituttets influensaavdeling (FHI) til Aftenposten.

Omtrent 1,6 millionar barn og vaksne i Noreg høyrer til grupper med auka risiko for komplikasjonar av influensa. Ifølgje FHI døyr det i snitt 900 personar i Noreg årleg som følgje av sjukdommen, og influensavaksinen kan verne mange av desse.

– Alle i risikogruppene og dessutan helsepersonell blir tilrådde å vaksinere seg mot sesonginfluensa, og vi håpar at så mange av dei som mogleg nyttar moglegheita i haust, seier assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til avisa.

Det er den same tilrådinga som vart gitt tidlegare i år. FHI har i år bestilt 1,2 millionar dosar – noko som er 20 prosent meir enn i fjor.

– Vi får dessverre ikkje tak i fleire fordi det er stor etterspurnad globalt, opplyser seniorrådgivar Kjersti Rydland i FHI til Aftenposten.

