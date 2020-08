Trettebergstuen meiner Giske får toppverv for tidleg

innenriks

I eit innlegg på nettstaden Trønderdebatt tek tidlegare AUF-leiar i Trondheim, Ellen Reitan, eit oppgjer med ukultur i Trondheim og Trøndelag Ap og skriv at det er «utallige situasjoner jeg burde varslet om».

– Det er skakande og vond lesing. Eg er glad for at dei som har opplevd slike ting, seier frå og rosar henne for det, seier Trettebergstuen i ein kommentar til NTB.

– Det at ho, og mange andre, no reagerer sterkt på at Giske får eit verv, understrekar det eg har uttalt tidlegare: Det er for tidleg. Det er lett for andre som ikkje har opplevd nokon ukultur sjølv å meine at ein skal leggje ting bak seg, men for dei som har stått midt i det, hatt negative erfaringar sjølv eller varsla, blir dette opplevd som eit nytt slag i trynet.

Det var VG og TV 2 som først omtalte Trettebergstuens utsegner.

– Burde sagt frå

Reitans innlegg blir publisert to dagar etter at ein einstemmig valkomité innstilte tidlegare Ap-nestleiar Trond Giske som ny fylkesleiar i Trøndelag Ap. Valet skjer på årsmøtet i fylkeslaget til helga.

«Dette innlegget kommer til å bli lest som brønnpissing av mange. Disse bør spørre seg selv om hvordan de tror valgkomiteens innstilling ble lest av alle som har varslet,» skriv Reitan.

Ho er òg tidlegare bystyrepolitikar for Arbeidarpartiet i Trondheim, men er no ute av politikken.

«Jeg burde sagt fra da jeg var 17. Og 20. Og 23. Men jeg sier ifra nå», skriv Reitan, som presiserer at ho omtaler ein utbreidd ukultur.

«Det er utallige situasjoner jeg burde varslet om. Både hendelser som rammet meg personlig og som rammet medlemmer i den organisasjonen jeg hadde fått tillit til å lede. Men jeg varslet aldri. Hadde jeg gjort det hadde min tid som politiker blitt mye kortere enn den ble».

Erkjenner svikt

Avtroppande fylkesleiar i Trøndelag Ap Per Olav Hopsø erkjenner at fylkeslaget har vore prega av ukultur.

– Det er ein kraftig og modig bodskap Ellen kjem med og ei skildring av ein ukultur som ingen organisasjonar vil ha på seg. Heller ikkje Trøndelag Arbeiderparti. Men eg oppfattar at dette er noko vi i mi tid som fylkespartileiar har jobba kontinuerleg med, og vi har komme eit godt stykke på veg, skriv han i ein kommentar til NTB.

– Spesielt når det gjeld festkulturen på større partiarrangement så skal eg vere så ærleg og seie at dette har vi måtta ta tak i. Det har vorte teke opp og jobba medvite med, og eg meiner vi langt på veg har rydda opp. Vi måtte vekk frå den kulturen vi hadde, spesielt i tidlegare sør.

Hopsø peikar på at alle som har leiarverv i partiet, må vere klar over kulturen ein er med på å skape i organisasjonen.

– Oppgåva vår er å sørgje for tryggleik slik at alle skal få delta og få gjort den jobben dei ønskjer å gjere. Det har eg vore klar over, og det forventar eg at det nye styret held fram med å vere like klar over.

Giske-comeback

Giske gjekk i januar 2018 av som nestleiar i Ap etter varsel om seksuell trakassering og upassande åtferd.

Det har sidan vore delte meiningar internt om den vidare rolla hans i partiet.

Varsla var knytte til seksuell trakassering og upassande åtferd. Partiet konkluderte same månad med at Giske har brote dei interne retningslinjene til partiet.

Giske beklaga åtferda si, men peika samtidig på at det hadde komme «grunnløse og falske varsler». Han har avvist skuldingane om seksuell trakassering.

