Sp: Småleg og arrogant av regjeringa å avvikle kompensasjonsordninga

Gjelsvik reagerer på korleis regjeringa gjekk fram då kompensasjonsordninga til koronaramma bedrifter vart avvikla tysdag.

– Regjeringa opptrer småleg og arrogant overfor mange næringsdrivande i Noreg som framleis er hardt ramma av nasjonale og lokale smitteverntiltak, seier Gjelsvik til NTB.

Vil ha fem strakstiltak

Betalt ut 5 milliardar

– For mange er det berre eit spørsmål om tid før dei bukkar under. Og så lenge krisa er der, må vi ha ordningar som bidreg til at vi ikkje får unødvendige konkursar, seier han.

