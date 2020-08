SV krev hastebehandling av Amazon-skatt

innenriks

– Vi er sterkt bekymra for korleis dei vil komme hit og konkurrere ut bedrifter i Noreg som følgjer lova og betaler skatt, seier finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski i SV til NRK.

Bakgrunnen er at Noreg ikkje har skatt på merkevarebruk, eller royalty. Førsteamanuensis Eivind Furuseth ved BI meiner at Amazon og liknande internasjonale selskap på den måten kan organisere seg til lågare skatt.

– I utgangspunktet så vil dei konkurrere på same vilkår som norske bedrifter. Men det som skil Amazon frå eit reint norsk selskap, er at dei vil betale for bruk av merkevarer og så vidare til utlandet, seier han.

Amazon etablerer seg no i Sverige, noko som gjer at SV meiner saka hastar. Rett før sommaren var det høyringsfrist for eit forslag om skatt på royalty og renter. Regjeringa jobbar framleis med saka, og Finansdepartementet seier det ikkje er naturleg å kommentere ei hypotetisk problemstilling, som til dømes etablering av Amazon i Noreg.

(©NPK)