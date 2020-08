SSB: 99 prosent nedgang i grensehandelen

innenriks

I same periode i fjor vart grensehandelen målt til 4,1 milliardar kroner. Andre kvartal omfattar månadene april, mai og juni.

– Grensehandelen i andre kvartal 2020 var prega av restriksjonane som tredde i kraft i mars, særleg mot Sverige. Fleire land og regionar i Norden vart unnatekne restriksjonane frå 15. juni, men dei populære grensehandelsdestinasjonane i Sverige vart verande raude på smittekartet gjennom heile andre kvartal, seier Boyd Oyier i Statistisk sentralbyrå, SSB.

Samtidig viser annan statistikk at endringar i handlemønsteret til nordmenn under koronapandemien har gitt auka sal av daglegvarer og alkohol i Noreg.

Virke krev handling

I perioden frå tredje kvartal 2019 til og med 2. kvartal i år har nordmenn brukt 9,7 milliardar kroner på grensehandel, ifølgje SSB. Det er ein nedgang på 42 prosent samanlikna med den førre firekvartalsperioden. Det er dei låge tala i første og andre kvartal i år som trekkjer ned.

Hovudorganisasjonen Virke meiner talet på 9,7 milliardar dei siste fire kvartala framleis er høgt, sjølv om reiserestriksjonar har redusert grensehandelen ned til 2010-nivå.

– Stengde grenser viser oss i klartekst kor mykje Noreg vanlegvis taper på grensehandelen. Vi kan ikkje halde fram med å sende arbeidsplassar og verdiskaping over grensa. Vi krev handling i kommande statsbudsjett og tek for gitt at grensehandel og norsk avgiftsnivå på grensehandelsutsette varer står høgt på dagsordenen hos politikarane som startar forhandlingar om budsjettforliket i dag, seier Harald Jachwitz Andersen, direktør for Virke Handel.

Framleis høgt

Virke meiner grensehandelen truleg er langt høgare enn anslått og viser til ei pilotundersøking frå i fjor.

– Sjølv når ein legg SSBs konservative anslag til grunn og tek utgangspunkt i at grensehandelen no i lengre tid med koronastengte grenser har vore svært avgrensa, er han framleis like høg som for 10 år sidan. Det seier seg sjølv at dette ikkje kan halde fram, seier Andersen.

