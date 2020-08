Nye vegar registrerer mobiltelefonane til bilistar – Datatilsynet er bekymra

innenriks

Registreringa er allereie innført langs delar av E39 i Agder og E6 i Hedmark og Trøndelag og skal etter planen innførast på fleire strekningar i nær framtid, skriv NRK.

Analysen skjer ved at systemet registrerer blåtanneiningar som passerer dei ulike målepunkta. Når same blåtanneining har passert to målepunkt, blir reisetida rekna ut, og så blir opplysningane analyserte for å dokumentere gjennomsnittleg reisetid til ulike tidspunkt. Ifølgje Nye vegar blir alle data krypterte og trunkert slik at enkeltregistreringar ikkje er lesbare.

Fagdirektør for teknologi Atle Årnes i Datatilsynet reagerer likevel på praksisen. Han meiner at trass kryptering og trunkering, vil ein kunne kople eit passerande individ til ei tidlegare passering i stad og tid. Dermed er det behandling av personopplysningar, og det er eit regelverk som må takast vare på.

– Det å berre setje i gang og plassere ut sensorar i det offentlege rommet får oss til å reagere. Vi skal ikkje ha det slik at ein blir overvaka heile tida. Å anonymt telje talet på personar på eit enkelt punkt kan gjerast utan å utfordre personvernet, seier Årnes.

Nye vegar opplyser at det er gjort uavhengige vurderingar av om det europeiske personvernregelverket GDPR gjeld for tiltaket, men at dei vil gå i dialog med Datatilsynet om dei meiner at det trengst ytterlegare tiltak for å sikre personvernet.

