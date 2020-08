Kronprins Haakon følgjer fluktrute mot Sverige

innenriks

Vandringa blir gjord for å markere frigjeringa for 75 år sidan. Då krigen starta, måtte elles både dåverande kronprinsfamilie og konge komme seg ut av landet og i tryggleik.

– Eg har jo vakse opp med det å høyre litt om korleis det var, mest kanskje frå far min og korleis dei flykta til Sverige, seier kronprins Haakon, som også seier at fleire andre i familien har vore flinke til å levandegjere korleis det var å leve i Noreg under krigen.

– Det er noko med at vi aldri må gløyme, og så må vi alltid hugse på at alle menneske er like mykje verd. Det er hovudbodskapen. Så det er ein tur med meining, sa kronprinsen til pressa før han la ut på tur onsdag.

Tøff rute

Det var mange ulike ruter som vart nytta av personar som av ulike grunnar tok seg til Sverige under krigen. Av dei rundt 50.000 som flykta etter krigsutbrotet i 1940, skal mellom 10.000 og 15.000 ha nytta ruta kronprinsen skal gå. Den var rask, men ei strabasiøs ferd, og ikkje eigna for eldre, sjuke eller barn.

– Treningsgrunnlaget er sånn middels, ikkje superbra, flirer hovudpersonen.

Ved okkupasjonen 9. april 1940 flykta kronprinsesse Märtha og barna frå tyskarane over Hedmarken og Østerdalen, medan kong Haakon og kronprins Olav flykta frå Tromsø 7. juni.

Dei forlét altså ikkje Noreg via ruta kronprins Haakon skal gå frå onsdag til fredag, og ingen andre i kongefamilien har etter krigen besøkte stadene han skal innom.

På første etappe skal følgjet vandre langs «Timianruta» gjennom Østmarka, mest brukt som kurer-rute av motstandsrørsla.

Søv ute

Med på turen har kronprinsen eit turfølgje på tre personar, og dei skal besøkje fleire historiske stader brukt av motstandsrørsla. Forutan kronprinsen består følgjet av ein soldat, ein nordmann med flyktningbakgrunn og generalsekretær Dag Terje Klarp Solvang i Den Norske Turistforening, som organiserer turen.

Onsdag kveld og natt til torsdag skal kronprinsen halde til på ein ubetent DNT-hytte, medan andre natt vil han og følgjet sove i telt ved svenskegrensa.

Kronprinsen gleder seg mest til gåinga.

– Til å røre meg gjennom det terrenget og sjå korleis det var då, og kanskje komme litt nærare på korleis det kunne opplevast i dei dramatiske åra under krigen.

Torsdag skal kronprinsen innom fleire stader i Aurskog-Høland, der flyktningar vart skjulte og hjelpte over grensa til Sverige.

Tredje dag vil kronprinsen følgje svenskegrensa, delvis utanfor stig, og lære om den siste dramatiske delen av flukta, før han kjem Grenselosmuseet.

