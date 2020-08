Jette Christensen: Smertefullt å lese innlegga til unge Ap-kvinner

innenriks

– Innlegga som har komme dei siste dagane, er berre smertefulle å lese. Dei, og reaksjonane på dei, er viktige. Ikkje fordi dei fortel om personar, men seier noko om kultur, seier Christensen til NRK.

Ho siktar til utspel og skildringar frå Sunniva Andreassen og Ellen Reitan etter at Giske måndag vart innstilt som ny fylkesleiar i Trøndelag to og eit halvt år etter at han trekte seg frå alle verv etter fleire varslingssaker mot han.

I eit innlegg på nettstaden Trønderdebatt tek tidlegare AUF-leiar i Trondheim, Ellen Reitan, eit oppgjer med ukultur i Trondheim og Trøndelag Ap og skriv at det er «tallause situasjonar eg burde varsla om».

– Det gjer vondt å lese i kommentarfelta korleis dei blir møtte med mistru. Det er ikkje dei som seier ifrå om eit problem, som er problemet, seier Christensen.

Ap-politikaren som i 2021 har sete på Stortinget i tolv år, gjorde det tidlegare i år klart at ho ikkje ønskjer attval til Stortinget.

