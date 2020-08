Giskes tidlegare statssekretær rår Trøndelag Ap til å velje ein annan leiar

innenriks

– Rådet mitt, viss Trøndelag Ap er opptekne av Ap som heilskap, er: vel ein annan kandidat, seier ho til VG.

I perioden frå 2007 til 2013 var ho statssekretær i det som då heitte Nærings- og handelsdepartementet, der Trond Giske var næringsminister frå 2009 til 2013. Overfor avisa understrekar Lind at ho har respekt for at Trøndelag Ap har rett til å velje den leiaren dei vil ha. Likevel meiner ho det er for tidleg at Giske blir fylkesleiar.

– Valet av Trond Giske har provosert og sett i gang diskusjonar, og derfor meiner eg som Anette Trettebergstuen at det er for tidleg. Omsynet til heile framtida til partiet må vere med når Trøndelag Ap skal ta valet sitt, seier Lind, som i dag er generalsekretær i Redningsselskapet.

Trond Giske har ikkje svart på førespurnad frå NTB om å kommentere saka.

