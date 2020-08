Berre tre fylke hadde auka koronasmitte førre veke

innenriks

Det viser vekerapporten frå Folkehelseinstituttet.

I fylka Agder, Innlandet, Oslo, Rogaland, Troms og Finnmark, Vestfold og Telemark og Viken var det færre smitta i veke 34 enn i veke 33.

Totalt vart 325 personar stadfesta smitta med koronavirus førre veke. Det er ein svak nedgang frå 367 i veke 33, trass i betydeleg auka testing dei siste to vekene.

– Overvaking og modellering viser at smittespreiinga framleis er på eit lågt nivå nasjonalt, sjølv om vi ser utbrot og klyngjer som krev ein del smittesporingsarbeid i enkelte kommunar, seier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet.

Smitte frå raude land

Av dei som har fått stadfesta koronasmitte dei siste to vekene, har omtrent tre firedelar vorte smitta i Noreg, medan ein firedel har vorte smitta i utlandet, viser rapporten. Det finst likevel ikkje informasjon om smitteland for meir enn 67 prosent av dei smitta.

– Det vi ser av smitte, føregår i hovudsak i samband med lokale utbrot og personar smitta i utlandet, primært i land omfatta av karanteneplikt, seier Vold.

Blant dei 112 som var registrert smitta i utlandet i dei to siste vekene, var det elleve som hadde vore i land som på innreisetidspunktet i Noreg var «gule» og sett bort frå karanteneplikt, medan 101 hadde vore i «raude land».

R på 0,73

Talet på smitta per 100.000 innbyggjarar i Noreg dei siste to vekene er 12,9. For Oslo ligg dette talet på 30,6.

Reproduksjonstalet R, som fortel kor mange personar kvar smitta smittar vidare, er estimert til å vere 0,73 etter 1. august.

Heile 75.200 personar vart koronatesta førre veke. Delen positive prøver var 0,4 prosent. Det er høgast talet på koronatilfelle i forhold til befolkningstalet i aldersgruppene 20–39 år og blant ungdom mellom 13 og 19 år.

Det er anslått at 92 prosent av alle som har fått påvist koronaviruset i Noreg, er friskmelde. Det blir definert ved at ein er i live og ikkje innlagt på sjukehus etter fjorten dagar.

