Banderas frisk etter koronasjukdom

innenriks

Filmbransjebladet siterer eit innlegg den spanske skodespelaren har lagt ut på Twitter.

«Etter 21 dagar i karantene kan eg i dag kunngjere at eg har sigra over covid-19. Eg er frisk. Tankane går til alle som ikkje har vore like heldig som meg, og til dei som lid meir enn eg gjorde. Og eg ønsker personar som framleis slost mot sjukdommen all mogleg styrke», skriv han.

Antonio Banderas brukte òg Twitter då han på bursdagen sin, 10. august, fortalde at han hadde vorte smitta med koronaviruset.

«Eg vil fortelje at eg i dag, 10. august, er nøydd til å feire den 60. bursdagen min i karantene, eg har testa positivt for covid-19», skreiv han då – og la til at han skulle bruke tida i isolasjon til å lese, skrive og planleggje for framtida.

(©NPK)