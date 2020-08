Ung mann til sjukehus etter knivstikking i Oslo

innenriks

– Ein yngre mann er alvorleg skadd og er køyrde til Ullevål sjukehus. Vi er på staden og ser etter spor og avhøyrer vitne, seier innsatsleiar Kristoffer Bang i Oslo politidistrikt til NTB.

Operasjonsleiar Christian Krohn Engeseth seier til VG at det har vorte sagt at alt frå éin til tre personar skal ha sprunge frå staden i retning Haugenstua skule etter knivstikkinga. Han fortel vidare at det er sprikjande vitneobservasjonar.

Politiet har gått ut med skildringar av to personar. Den eine er skildra som ein gut/mann med langt skjegg og svart bag, den andre som ein gut/mann med hette over hovudet.

Politiet fekk melding om knivstikkinga klokka 13.49.

