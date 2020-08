Tangen opnar for comeback i styret til AKO-stiftinga

innenriks

– Viss eg skulle tiltre som styremedlem (trustee) i AKO Foundation etter at eg har slutta i Noregs Bank, er det viktig å understreke at eg ikkje vil få nokon personlege eigar- eller utbytterettar i AKO Capital. Eg vil i så fall vere ein del av eit styrekollegium med eit felles ansvar for stiftingsverksemda, skriv Tangen i ein e-post til Dagens Næringsliv.

Måndag sa Tangen at han vil selje seg heilt ut av AKO Capital, og at han overdreg eigardelen sin og utbytterettar til den velgjerande stiftinga AKO Foundation. Det skjedde etter at prosessen der Tangen vart tilsett som oljefondssjef fekk kritikk frå Noregs Banks representantskap og frå Stortingets finanskomité.

Jussprofessor Beate Sjåfjell ved Universitetet i Oslo meiner det er viktig at Noregs Banks representantskap set seg inn i avtaleverket, når det kjem.

– Kva slags tilknyting skal Tangen ha til stiftinga? Kven skal forvalte stiftinga? Styremedlemmene der bør ikkje ha ei nær tilknyting til Tangen, seier Sjåfjell til DN.

Alle styremedlemmene i AKO Foundation har i dag nære band til Tangen, ifølgje den noverande avtalen med Noregs Bank. I styret sit Henrik Syse, som er ein mangeårig venn av Tangen, i tillegg til Tangens kollegaer David Woodburn og Nicola Staples.

