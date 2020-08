Siv Jensen ber regjeringa opne for skjenking etter midnatt

innenriks

– Når byrådsleiaren i Bergen, og no òg i Oslo, er så tydeleg på at skjenkestoppen ved midnatt er eit problem, så må vi ta det på alvor. Eg og Frp har lenge snakka om at tidleg skjenkestopp verkar som eit svært dårleg og lite gjennomtenkt tiltak som verkar motsi hensikt, seier Jensen til NTB.

I slutten av august innførte regjeringa skjenkestopp ved midnatt på alle pubane og barane i landet for å hindre koronasmitte.

Politiet har i ettertid meldt om ein umiddelbar effekt gjennom meir bråk frå heimefestar utover nattetimane, og mange har lurt på om ikkje smittefaren berre er overført til privatheimar.

– Når kranene stengjer, blir festen flytta heim, gjerne til små leilegheiter i ukontrollerte former. Det er trist at politiet no må bruke mykje av kapasiteten sin på heimefestar, seier Jensen.

Bergen protesterer

Frp-leiaren stiller seg dermed bak den skepsisen byrådsleiar Roger Valhammer (Ap) i Bergen har uttrykt til dette koronatiltaket.

– Slik eg ser det, har ikkje nasjonale styresmakter komme med gode argument for kvifor dette er viktig og riktig, seier Valhammer til Bergens Tidende.

Måndag registrerte Bergen 26 nye covid-19-tilfelle, og det er no registrert smitte på minst tre store studieinstitusjonar i Bergen: Høgskulen på Vestlandet (HVL), Norges handelshøyskole (NHH) og Universitetet i Bergen (UiB).

Valhammer knyter auken i smittespreiing til skjenkestoppen og auka tal på heimefestar. Natt til søndag fekk Vest politidistrikt 60 meldingar om festbråk.

– Bieffektane av dette er veldig negative. Mange kombinerer no det å gå på byen med heimefestar, noko som aukar smittespreiingsfaren, seier han.

Skepsis i Oslo

Også Byrådsleiar i Oslo, Raymond Johansen (Ap), har tidlegare bede om dialog med regjeringa for å sjå på andre løysingar enn innskrenka opningstid.

Dette ønsket gjentek næringsbyråd Victoria Marie Evensen (Ap) overfor Aftenposten tysdag.

– På bakgrunn av den svært vanskelege situasjonen bransjen er i, og dessutan tvil om at skjenkestopp ved midnatt er det beste verkemiddelet, har vi til liks med Bergen bede om at alternativ blir vurderte, skriv ho i ein e-post til avisa.

Høie: – Summen av festing lågare

Helseminister Bent Høie (H) har varsla ei ny vurdering av skjenkestoppen i byrjinga av september. Han har førebels forsvart avgjerda.

– Eg meiner nok at summen av festing med mykje alkohol har vorte mindre som følgje av det tiltaket. Sjølv om nokon har arrangert heimefestar og nachspiel – noko som var forventa – er det likevel betydeleg færre som med alkohol i blodet no møtest etter midnatt på stader der det er vanskeleg å halde éin meter avstand, sa Høie til NTB torsdag.

Eit skriftleg svar Høie har sendt til Stortinget tysdag kan òg tolkast i retning av at han forsvarar tiltaket.

– Det verkar som om det er vanskeleg å halde oppe avstandsreglane i delar av serveringbransjen, særleg på pubar og nattklubbar og andre stader der alkohol er hovudinnhaldet på menyen, skriv Høie.

(©NPK)