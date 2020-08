Søreide: Norske kvinner i Al-Hol har ikkje bede om hjelp

innenriks

– Dei attverande norske kvinnene som er i leirar i Syria, har ikkje bede norske styresmakter om bistand til å returnere til Noreg, skriv utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i eit brev til Stortinget.

Ho understrekar at ho er «svært bekymra» for barna som er i syriske leirar.

Norske styresmakter henta i juni i fjor fem foreldrelause norske barn, som hadde vore i leiren Al-Hol. I tillegg fekk eit norsk barn saman med mor si og eitt søsken forlate leiren og reise til Noreg i januar i år. Den siste saka førte til at Frp trekte seg frå regjeringa.

Saka er på nytt aktualisert etter at Redd barna nyleg slo alarm om forholda i Al-Hol. Sist veke fastslo hjelpeorganisasjonen at åtte barn under fem år døydde i løpet av nokre få dagar i august.

– Barna er norske, uskuldige og må få hjelp. Dei vaksne må stillast for retten, sa SVs Karin Andersen nyleg til NTB.

Ho skriv i eit spørsmål til Søreide at fire norske kvinner med fire små barn framleis sit i syriske leirar, sjølv om både FN og kurdiske styresmakter har bede opphavsland ta ansvar for borgarane sine.

