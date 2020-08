Representantskapet tek Tangen-avgjerd til orientering

innenriks

Leiar Julie Brodtkorb ønskjer ikkje å kommentere at tilsetjingssaka fekk si løysing.

Tangen sel seg ut av hedgefondet Ako Capital for å unngå eventuelle interessekonfliktar som leiar for oljefondet. Nyheita vart godt motteken av både finansministeren og finanspolitikarane på Stortinget.

Den nye avtalen mellom Tangen og Noregs Bank vart klar måndag ettermiddag. Så snart avtalen var på plass, sende Noregs Bank eit brev til Finansdepartementet for å informere. Representantskapet fekk samtidig ein kopi av brevet.

Brodtkorb stadfestar at det ikkje er grunn til å sjå vidare på tilsetjinga av Tangen.

– Representantskapet er Stortingets tilsynsorgan, og det er ikkje naturleg at vi behandlar saka på nytt utan at Stortinget ber Finansdepartementet leggje til rette for det, skriv ho i ei melding til NTB.

Representantskapets vil på sitt neste møte 10. september ta brevet frå hovudstyret i Noregs Bank og innstillinga frå finanskomiteen på Stortinget til orientering.

(©NPK)