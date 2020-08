Oljeservicegigant legg ned to avdelingar i Noreg

innenriks

I ein e-post til Nettavisen skriv ein talsperson for Baker Hughes at marknadsforholda gjer det nødvendig å redusere kostnadene og restrukturere delar av selskapet, og at dei som eit resultat av dette vil leggje ned kontoret sitt på Høvik i Bærum.

I mai skreiv Stavanger Aftenblad/E24 at selskapet òg vil nedbemanne i Stavanger. Ifølgje Nettavisen takka i alt 80 av dei 1.200 tilsette ved kontoret ja til sluttpakke.

Hovudtillitsvalt Atle Bertelsen i Baker Hughes stadfestar at det no går føre seg endå ein nedbemanningsprosess i Stavanger, kor totalt mellom 40 og 50 tilsette mistar jobben. 30 av desse stillingane knyter seg til at avdelinga for kveilerørsboring blir lagd ned.

Etter det Nettavisen erfarer vil mellom 150 og 200 tilsette misse jobben som følgje av nedbemanningane i Stavanger og på Høvik.

(©NPK)