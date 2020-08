Mysen einaste trafikkstasjon med særeigne smitteverntiltak

innenriks

Det må framleis gjennomførast godt reinhald og god handhygiene. Gult nivå betyr dessutan at det berre er kandidat og sensor som kan vere i køyretøyet under oppkøyringa.

Det er derimot ikkje noko krav om bruk av munnbind, slik det er på oransje nivå. Her blir det dessutan bede om at berre lokale kandidatar avlegg prøva og at ambuleringa av sensorar blir avgrensa.

Frå denne veka er det berre førarprøve for personbil og traktor i Mysen i Indre Østfold kommune som ligg på dette smittevernnivået. Dei andre trafikkstasjonane er alle på gult nivå.

