Løft i omsetninga for bensinstasjonane i sommar

innenriks

Det er Virke Servicehandel som har bede DNB om lage ei oversikt over omsetninga sommartrafikken i sommarvekene 27 til 31 har hatt å seie for bensinstasjonane i landet. Den viser at det har vore ein samla oppgang på 8 prosent målte mot same periode i fjor.

– Størst er omsetningsutviklinga i storbyane. Her har salet stige med heile 19 prosent målt mot same periode året før, melder Virke.

Oppgangen er gode nyheiter for ein bransje som opplevde eit fall i omsetninga på 40 prosent då koronaen herja som verst på våren. Samla for året fram til no har bensinstasjonane i landet ein nedgang på 7 prosent i omsetninga målt mot same periode tidlegare år.

