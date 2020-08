Ingen meldingar til Spesialeininga etter Sian-bråket i Bergen

innenriks

Sian-leiar Lars Thorsen har opplyst at han måtte sy tre sting i hovudet etter hendinga i Bergen laurdag. Eit augnevitne fortalde til VG same dag at angrepet kom då Thorsen kalla Muhammed for ein «falsk profet».

– Sakene er under etterforsking. Vi vil danne oss eit bilete av kva som skjedde og kva den enkelte av dei sikta har gjort på staden, seier politiadvokat Mats Henriksen til Bergens Tidende. Alle tre er menn i 20-årsalderen.

Ellen Eikeseth Mjøs, leiar av Spesialeiningas etterforskingsavdeling i Vest-Noreg, opplyser at dei vurderer om det kan vere grunn til å sjå på korleis politiet gjekk fram.

Oppgåva i eininga er å etterforske om polititilsette har gjort noko straffbart når dei er i teneste. Ifølgje Mjøs hadde Spesialeininga ikkje fått nokon meldingar då Bergens Tidende snakka med henne måndag ettermiddag.

