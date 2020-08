Fem milliardar utbetalt i kontantstøtte til bedrifter

innenriks

– At utbetalingane gjennom ordninga har vorte betydeleg mindre enn først anteke, kjem truleg av i hovudsak at aktiviteten har teke seg raskare opp enn frykta i mars, skriv finansminister Jan Tore Sanner (H) i eit brev til Stortinget.

Fristen for å søkje om tilskot for månadene juni, juli og august er 31. oktober.

Sanner understrekar at regjeringa har varsla at dei omfattande støtteordningane må trappast ned i tida som kjem.

– Sidan tilskotsordninga er basert på omsetningsfall kan ho bidra til å svekkje insentiv til omstilling og dermed redusere moglegheitene for auka aktivitet, skriv Sanner.

– Desse insentivverknadene blir meir alvorlege jo lenger kompensasjonsordninga består.

Då ordninga vart lansert, antok regjeringa at ho kom til å koste anslagsvis 50 milliardar kroner. Anslaget er no betydeleg nedjustert.

Tala viser at det vart utbetalt 1,7 milliardar for mars, 2 milliardar for april, 1,3 milliardar for mai, 168 millionar for juni og 58 millionar for juli.

