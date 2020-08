FHI tilrår at Tyskland og Liechtenstein blir raude

innenriks

FHI kjem med tilrådinga i forkant av at reglane for innreisekarantene skal vedtakast seinare i veka. Kriterium for unntak frå karanteneplikta er mindre enn 20 stadfesta tilfelle per 100.000 innbyggjarar siste to veker, og mindre enn 5 prosent positive prøver i snitt per veke siste to veker.

Både Tyskland og Liechtenstein har hatt betydeleg smitteauke dei siste vekene. Liechtenstein ligg no på 31,3 smitta per 100.000. Tyskland passerte grensa 23. august og forventa vidare stigning dei næraste dagane.

FHI tilrår òg å innføre innreisekarantene for dei svenske regionane Kalmar og Västerbotten på grunn av stigande smittetal.

(©NPK)