Berre dei øvste statsmaktene får vere til stades ved stortingsopninga i år

innenriks

Stortingets opning om hausten er tradisjonelt den dagen som samlar flest menneske i stortingssalen i løpet av året. Ved opninga av det 165. stortinget 2. oktober i år blir det likevel sett strenge restriksjonar for kven som får delta på grunn av koronaviruset.

Berre dei øvste statsmaktene i landet – representantane til kongehuset, dei 169 stortingsrepresentantane, regjeringa og Høgsterett – får vere til stades i salen 2. oktober.

– Vanlegvis er det rundt 750 personar som deltek under opninga, men i år har presidentskapet bestemt at vi må vere under 200 personar i tråd med gjeldande smittevernreglar, seier stortingspresident Tone Tone Wilhelmsen Trøen (H) til NTB.

– Vi ønskjer å halde fast ved at vi skal ha høgtideleg opning, samtidig som vi vil ta vår del av smittevernansvaret. Det blir ei historisk forskjellig opning av Stortinget, seier ho.

Kuttar prosesjon og mingling

Vanlegvis inviterer både partia og regjeringa mange gjester til opninga, men gjestelistene vil i år bli kraftig kutta ned på. Presidentskapet har òg vedteke å droppe den tradisjonelle embetsmannsprosesjonen av høgtståande sivile og militære embetsmenn, som har vore ein fast del av opningsseremonien heilt tilbake til 1814.

Opningsseremonien blir òg korta ned på, og den tradisjonelle mingleseansen i etterkant blir kutta ut i år, fortel Trøen.

Smittevernrestriksjonane som vart innførte på Stortinget i vår, blir òg vidareførte i haust.

– Vi hadde håpa at smittesituasjonen skulle bety at vi kunne lempe på nokre restriksjonar, men slik er jo ikkje situasjonen, seier Trøen.

Det inneber ei framleis tilråding om at partia berre stiller med 87 representantar ved votering i same styrkeforhold som når det er full sal. Stortinget er vedtaksføre når over halvparten av representantane er til stades.

Pleksiglasa står

Møteprogrammet og spørjetimen vil gå som normalt i haust, medan komitéhøyringar framleis i hovudsak vil vere skriftlege eller digitale. Stortinget opnar heller ikkje for besøk av skuleklassar eller andre omvisingar i haust.

– Vi er dessverre ikkje no det opne huset vi ønskjer å vere, men alt handlar om å ta vare på det viktigaste – den parlamentariske kjerneverksemda og å ha framdrift i dei sakene vi har til behandling, seier Trøen.

Publikumsgalleriet vil likevel vere ope, men med reglar for avstand og makstal.

Dei til dels utskjelte pleksiglasa mellom seta i stortingssalen, som måtte installerast då KrF kravde full sal under votering om bioteknologilova i mai, blir òg ståande.

Pleksiglasløysinga kosta 225.000 kroner, og Trøen meiner Stortinget uansett måtte ha gjort den investeringa.

– Det meinte vi òg den gongen, for pleksiglasa har funksjon sjølv når det ikkje er full sal, fordi mange representantar sit tett ved sida av kvarandre òg til vanleg, seier ho.

Trøen trur likevel ikkje glasa vil bli ein permanent installasjon i stortingssalen, men at dei vil vere der så lenge pandemisituasjonen varer.

(©NPK)